Sony, batarya ömrü, taşıma kolaylığı ve ses kalitesi alanlarında önceki modellere göre gelişmişlik gösteren Sony WF-1000XM4’ü satışa sundu. Kulaklık, geri dönüştürülmüş kağıt bir ambalajda geliyor. Kutunu içinden üç boyutta poliüretan köpük kulak ucu, kulaklık ve şarj kablosu çıkıyor. WF-1000XM4'ü ambalajından çıkardıktan sonra küçük, siyah bir şarj kutusuyla karşılaşacaksınız. Önceki modellere göre şarj kutusu yüzde 40 daha küçük. Kutu, USB-C üzerinden şarj oluyor ve ayrıca WF-1000X serisine ilk kez kablosuz şarjı getiriyor. Tek ihtiyacınız olan Qi uyumlu bir şarj pedi. Hatta kablosuz ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlarla da kulaklığı şarj edebilirsiniz.

Pil ömrü hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yok. Kulaklık küçük bir kasayla gelse de XM4'ün pil ömrü XM3'e kıyasla daha uzun. Gürültü önleyici açıkken kulaklıklarla sekiz saat oyun oynayabilirsiniz. Sony, kasanın 16 saat daha şarj sunabileceğini iddia ediyor. AirPods Pro beş, Sennheiser Momentum True Wireless yedi ve Bose QuietComfort Earbuds altı saat ömür sunabiliyor. Gürültü engellemeyi kapattığınızda Sony, tek şarjla 12 saat, kılıfla birlikte 24 saate kadar ayakta kalabiliyor. Beş dakikalık hızlı şarj ise bir saatlik oynatma süresi sağlıyor. Kasanın pil ömrü yüzde 30'un altına düştüğünde Sony'nin Headphones Connect uygulaması size hatırlatma yapıp, kasada kalan pil ömrünü söyleyebiliyor. Tüm kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi pil ömrü, dinlediğiniz dosyaların kalitesi, dahili işlemcinin ne kadar sıkı çalıştığı ve dinlediğiniz ses düzeyi gibi bir dizi farklı faktöre bağlı olarak değişebilir.

Şirket, WF-1000XM4 ile kulaklık tasarımını yenileyerek, kulak açıklığının içine daha fazla oturan daha yuvarlak bir gövdeye geçti. Her kulaklıktaki mat kaplama, kulaklığa birinci sınıf bir his verirken, mikrofon ve sensör deliklerinin etrafındaki küçük vurgular göze hoş geliyor. Renkten bahsetmişken, XM4 siyah veya gümüş seçenekleriyle geliyor. XM4'ünüzü spor veya koşuda kullanmak istiyorsanız, bunların IPX4 derecesine sahip olduğunu belirtelim. Bu da onları su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getiriyor. Buradaki kulaklık uçları da yeni. Poliüretandan yapılan Sony, kulak içinde daha sıkı ve daha dengeli bir uyum sağlıyor. Buradaki tek dezavantaj, aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca üç farklı kulaklık ucunun olması. Kulaklıklar, kulağınızın kanalınıza rahatça oturuyor, uzun dinleme seansları için de rahatlar. Mükemmel uyumu elde ettiğinizden emin olmak için Sony, Headphones Connect uygulaması aracılığıyla hava sızdırmazlık testi de yapabilirsiniz. Denemeye değer, özellikle seste bas olmadığını düşünüyorsanız veya dışarıdan ses geliyorsa bu test epey işe yarıyor. Uygulama, Tidal ve Deezer gibi uyumlu akış hizmetlerinden Sony'nin 360 Reality Audio formatında müzik dinlemenize de yardımcı oluyor.

Her kulaklığın dışı dokunmatik yüzeye sahi, mobil uygulamayı kullanarak her birinin işlevselliğini özelleştirebilirsiniz. Her zamanki dokunma, basma ve uzun tutma kombinasyonuyla ses seviyesini ve oynatmayı kontrol edebilir veya gürültü önleme ve ortam sesi modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Kulaklıklar bu işlemlere hızlı yanıt veriyor. Ses modları arasında geçiş yapmak, ses seviyesini değiştirmek ve Quick Attention (Dinlediğinizin sesini azaltıyor, böylece kulaklıkları kulaklarınızdan çıkarmanıza gerek kalmadan hızlı bir konuşma yapabilirsiniz) gibi özellikleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma işlemleri en az sorunla gerçekleşiyor. Sony WF-1000XM4, WH-1000XM4 kablosuz kulaklıklarda kullanıma sunulan Speak-to-Chat işlevini ödünç alıyor. Bu özellik, kulaklık takılıyken biriyle konuşmanıza olanak tanıyor ve konuşmaya başladığınızda tetikleniyor. İyi çalışıyor, ancak kulak üstü durumunda olduğu gibi, konuşmaya başladıktan sadece bir saniye kadar sonra tetikleniyor. Özelliğin hassasiyetini azaltabilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

Kulakiçi kulaklıklar, geliştirilmiş DAC ve analog amplifikatöre sahip. Yeni V1 işlemci tarafından destekleniyor. Sony, öncekinden daha net ses ve hatta daha iyi gürültü önleme sağladığını iddia ediyor. Bu model ayrıca, düşük bit hızlı müzik dosyalarını neredeyse yüksek çözünürlüklü kaliteye yükseltmek için tasarlanmış, Sony'nin Edge-AI özellikli DSEE Extreme ses işlemcisine de sahip. XM4'ün içinde kullanılan 6 mm'lik sürücünün boyutu önceki modelde kullanılana benzese de yeni bir malzemeden yapılmış ve daha büyük bir mıknatısa sahip.

Yerleşik aptX HD desteği yok. Ancak XM4, Bluetooth üzerinden aktarılan Sony'nin LDAC dosya biçimini destekliyor ve 24 bit/96 kHz'e kadar yüksek çözünürlüklü ses dosyalarının 990 kbps'ye kadar veri hızlarında iletilmesine olanak tanıyor. Buradaki çağrı ve arama kalitesi de iyi. Hattın diğer ucundaki kişi, sesinizi rahat bir şekilde duyabiliyor. Genel gürültü önleme seviyesi, bir kablosuz kulaklık için oldukça iyi. Bu seviyede daha iyi gürültü iptali bulmakta zorlanabilirsiniz.

Android kullanıcıları, Sony'lerin Fast Pair ile uyumlu olduğunu duymaktan memnun olabilir. Kulaklık açıldığında telefonunuzda bir pil bildirim penceresi açılıyor. Hatta Google Cihazımı Bul uygulamasını kullanarak bunların konumlarını da takip edebilirsiniz. Ne yazık ki, iOS kullanıcıları böyle bir eşleştirme avantajına sahip değil. Ancak iPhone’lar da eşleştirme oldukça basit. WH-1000XM4’te de olan Multipoint özelliği burada yok. Bu, kulaklıkları aynı anda iki farklı Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak tanıyor. Bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsanız ancak yine de telefonunuza bağlanmak istiyorsanız kullanışlı olabilirdi.

Performans konusunda WF-1000XM4, basları sağlam bir şekilde işleyebiliyor. Bas kalitesi ve düşük frekansların netliği çarpıcı. Bose QuietComfort Earbuds gibi rakiplerle kıyaslandığında Sony öne çıkıyor. Basların her öğesi kulaklıkta hassas bir şekilde dağıtılıyor ve dokuyu tamamlıyor. Sizi gerçekten çekecek şey ise notaların etrafındaki netlik. Çünkü WF-1000XM4, diğer kulaklıkların ortaya çıkarmakta zorlandığı incelikleri iletebiliyor. Vokaller de kulakta net bir şekilde yayılıyor. Kısaca Sony WF-1000XM4, tatmin edici kullanıcı deneyimi, uzun pil ömrü, sağlam gürültü engelleme desteği ve çarpıcı ses kalitesi sunuyor.