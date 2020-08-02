Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak?
Sony, yeni bir kablosuz kulaklığı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sony WF-1000XM4 ismini taşıyan ürün, Sony WF-1000XM3'ün yeni sürümü olacak. Peki Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak? Onur Binay/posta.com.tr
02 Ağustos 2020, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
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Sony tarafından paylaşılan #ListenWithSony hashtag’ine bakılırsa şirket popüler kablosuz kulaklığı WF-1000XM3’ün yerini alacak Sony WF-1000XM4 kulaklığını kısa süre sonra tanıtacak.
6 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte Sony’nin WF-1000XM4 modelini görücüye çıkaracağı belirtiliyor. 2018 yılında piyasaya sürülen WF-1000XM3 piyasadaki en başarılı kablosuz kulaklıklardan biri olarak göze çarpsa da kulaklıkta bir takım eksikler bulunuyordu.
https://twitter.com/SonyElectronics/status/1288895351437565964
Sony’nin WF-1000XM4’ün ses performansında ve aktif gürültü teknolojisinde önceki modele göre daha iyi olması bekleniyor. Kulaklığın yurt dışındaki fiyatının 249 dolar olacağı iddia ediliyor.
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