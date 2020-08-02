Bilim & Teknoloji Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak?

Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak?

Bilim & Teknoloji

Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak?

Sony, yeni bir kablosuz kulaklığı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sony WF-1000XM4 ismini taşıyan ürün, Sony WF-1000XM3'ün yeni sürümü olacak. Peki Sony WF-1000XM4 ne zaman tanıtılacak? Onur Binay/posta.com.tr

02 Ağustos 2020, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sony tarafından paylaşılan #ListenWithSony hashtag’ine bakılırsa şirket popüler kablosuz kulaklığı WF-1000XM3’ün yerini alacak Sony WF-1000XM4 kulaklığını kısa süre sonra tanıtacak.

6 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte Sony’nin WF-1000XM4 modelini görücüye çıkaracağı belirtiliyor. 2018 yılında piyasaya sürülen WF-1000XM3 piyasadaki en başarılı kablosuz kulaklıklardan biri olarak göze çarpsa da kulaklıkta bir takım eksikler bulunuyordu.



Sony’nin WF-1000XM4’ün ses performansında ve aktif gürültü teknolojisinde önceki modele göre daha iyi olması bekleniyor. Kulaklığın yurt dışındaki fiyatının 249 dolar olacağı iddia ediliyor. 

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mars’ta yaşam izleri arayacak olan ‘Sebat’ fırlatıldı