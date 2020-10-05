Sony’nin yeni kulaklığı WF-SP800N birçok kullanıcı için çok yönlü bir paket olarak geliyor. Yüksek derece de suya karşı dayanıklılık, ter ve toz geçirmeme özelliğine sahip IP55 sertifikaya sahip olması büyük bir artı. Diğer yandan baktığımızda, aktif gürültü engelleme özelliği ve kaliteli müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini bir sporcu kulaklığında bulmak biraz zor olabiliyor. Sony’nin yeni 360 Reality Audio teknolojisiyle beraber tüm bu saydığım özellikler birbiriyle çok iyi çalışıyor.

Uzun yürüyüşlerde, spor salonunda antrenman yaparken ya da şehir içinde müzik dinlemek için kullanabileceğiniz çok yönlü kulaklık Sony WF-SP800N’yi gelin hep beraber inceleyelim…

TASARIM

WF-SP800N rakiplerine göre farklı bir tasarımla geliyor. En başta da rakiplerine kıyasla biraz büyük olduklarını söyleyebilirim. Akıllı asistanınızı çağırabilmeniz ve müziğinizi kontrol edebilmeniz için her iki tarafta da küçük kapasitif tuşlar mevcut. Sony, burada oval bir tasarım kullanmış ve kulakta çok rahat şekilde gün boyu kullanabiliyorsunuz. İlk bakışta dışardan tek taraflı Bluetooth kulaklıklara benziyorlar ama öyle değiller.

Kapasitif tuşlardan bahsetmiştik, bu sayede telefonunuzu kullanmadan birçok eylemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Google Asistan ve Alexa desteğinden ziyade Ambient Sound’u ya da ANC’yi açıp kapayabilirsiniz. Sağ kulaklığı kullanarak müziği oynatabilir, durdurabilir ya da başa sarabilirsiniz. Yine sağ kulaklığa çift dokunarak gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Beni burada şaşırtan olay ise, kapasitif tuşlar için atanan bunca özellik için de ses yükseltip-azaltma olmaması. Bunu yapabilmek için Google Asistan’ı kullanmaktan başka bir yolumuz bulunmuyor maalesef.

Kulaklık uçları ve kancaların kombinasyonu, egzersizler ve günlük kullanım esnasında kulaklıkların yerinde durmasını sağlıyor. Çok fazla kulak içi tipte kulaklık kullanmıyorsanız burada ilk başta biraz zorluk çekebilirsiniz. Spor yaparken kulağımdan düşme ya da gevşeme gibi bir durum hiç yaşamadım. Bunu yaparken üst düzey ses kalitesi vermesi de cabasıydı.

Kutudan bahsedecek olursam, oldukça kalın ve kablosuz bir kulaklık kutusuna göre büyük olduğunu söyleyebilirim. WF-SP800’nin kutusu şarj için Type-C kullanıyor ve kulaklık için yaklaşık 9 saatlik ekstra şarj ömrü sağlayabiliyor. Kulaklıkta da 9 saat olduğunu hesaba katarsak toplam da 18 saatlik dinleme süreniz oluyor. Şarj süresi, tasarım ve performans oldukça başarılı ama kutu biraz büyük.

PERFOMANS

WF-SP800’nin performans açısından bilmeniz gereken özellikleri, gürültü engelleme ve Sony’nin Extra Bass EQ teknolojisine sahip olması. Ayrıca, 360 Reality Audio özelliğini kullanarak Hi-Fi müzik dinleyebilirsiniz. Fakat özellik şu anda sadece Deezer ve Tidal platformlarında mevcut.

Gürültü engelleme özelliğinden konuşmak gerekirse, WF-SP800N’de kullanılan işlemci 1000XM3’tekinin biraz daha basit hali. QN1e HD Gürültü Engelleme İşlemcisi olarak geçen bu parça 1000XM3’te kullanılmıştı, fakat burada daha basit ve düşük performanslı hali kullanılmış. Aradaki fiyat farkı işin içine girince tabii ki üst modeli kadar iyi bir deneyim sunmuyor. Sokakta yürürken arkadan gelen sesleri güzelce bastırdığını söyleyebilirim ama daha yüksek desibeller işin içine girince gücünün yetmediğini gözlemledim.

Ses olarak beklediğinizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Farklı müzik türlerinde test ettim ve güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bazen fazla gürültülü olabiliyor. Rap ya da bass ağırlıklı şarkılar dinliyorsanız sizi mutlu edecektir. Bass’lar ile ilgili tek eksi nokta sesi yükselttiğimde netlikler bozulabiliyor. O yüzden bu özelliği açıp açmamak arasında kaldığım zamanlar oldu. Genel olarak ise gayet iyi performans veriyor.

Sonuca bağlayacak olursak

Eğer sürekli spor yapan biriyseniz ve aynı zamanda da günlük kullanım için dayanıklı ve yüksek performanslı bir kulaklık arıyorsanız WF-SP800N doğru tercih olabilir.

Kulağınızı rahatsız etmeyen formu, aktif gürültü engelleme, 18 saat giden şarjı ve IP55 sertifikası onu rakiplerinin oldukça ilerisine götürüyor.

Test sürem boyunca herhangi bir kopma ya da yazılımsal bir problem ile karşılaşmadım. Headphones Connect uygulaması ile de kulaklığa ince ayarlar yapabilirsiniz.

Sony WF-SP800N’nin fiyatı ise 1249 TL.



