Sony yeni sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR2’yi doğruladı

Sony, sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR2’nin neye benzeyeceğini doğrulamadı. PlayStation VR2, PS5 ile birlikte çalışacak. Sony Sense adını taşıyan kontrol kumandasının detaylarını ise mart ayında paylaşmıştı.

Başlıkta dokunsal geri bildirim, göz takibi, 4K HDR desteği, 90/120 Hz yenileme hızları, 110 derece görüş açısı ve PS5’e USB-C girişi üzerinden bağlanma gizi özellikler de PS5 VR’a dair bilinenler arasında yer alıyor.

Sony PlayStation VR2 isminin yanı sıra Horizon Call of the Mountain oyununu da duyurdu. Call of the Mountain, Sony’nin 2022’deki en önemli oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West’i takip edecek.

Şu an için PlayStation VR2 ve Horizon Call of the Mountain’ın çıkış tarihini açıklamadı.