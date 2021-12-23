Sony’den PlayStation 5 Türkiye fiyatıyla ilgili açıklama geldi

Şirketin açıklamasında, PlayStation 5 oyun konsollarının tavsiye edilen perakende satış fiyatlarında, 2021’in ilk çeyreğinde vergi indirimine bağlı yapılan güncelleme sonrasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Bu bağlamda, PS5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modelinin 7499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile satılmaya devam ettiğini kaydetti.

Sony’nin belirttiğine göre PlayStation 5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle “olağanüstü kapsama hissi” yaşatıyor.