Sony’den PlayStation 5 Türkiye fiyatıyla ilgili açıklama geldi
Sony, PlayStation 5’in Türkiye fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre cihazın satış fiyatlarında, 2021’in ilk çeyreğinde vergi indirimine bağlı yapılan güncelleme sonrasında herhangi bir değişiklik olmayacak.
23 Aralık 2021, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şirketin açıklamasında, PlayStation 5 oyun konsollarının tavsiye edilen perakende satış fiyatlarında, 2021’in ilk çeyreğinde vergi indirimine bağlı yapılan güncelleme sonrasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Bu bağlamda, PS5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modelinin 7499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile satılmaya devam ettiğini kaydetti.
Sony’nin belirttiğine göre PlayStation 5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle “olağanüstü kapsama hissi” yaşatıyor.