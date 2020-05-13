Sony'nin kontrolcüsü dışında bir türlü beklenen detaylarını açıklamaya yanaşmadığı PlayStation 5 hakkında nihayet ciddi bir ipucuna rastlandı. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre Sony tarafından yayınlanan iş ilanı, merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5’in çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Söz konusu iş ilanı, Sony’nin PlayStation için donanım tedariğinde bulunacak yeni bir personel arayışında olduğunu gösteriyor. Şirketin yayınladığı iş ilanına bakılırsa, yeni PlayStation modeli ekim ayında raflardaki yerini alabilir.

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor. Şirket, işe alım sitesindeki ilanda yer alan bilginin yanlışlıkla orada yer aldığını ifade etti.



