Dünya basınında Johnny Depp ile aşk yaşadığınız yazıldı. Bunun gerçeğini sizden öğrenebilir miyim?

Bu konu hakkında şu ana kadar hiç konuşmadım, bundan sonra da konuşmak istemiyorum. Bu sorunun cevabı için ısrar ederseniz bu röportajı hiç yapmayalım.

O halde konuyu kapatıyorum. Sophie nasıl bir kadın, anlatır mısınız?

Londra rüyasını yaşayan bir Alman’ım. Ben sade, çok sadık, biraz da küstah biriyim.

TÜRKİYE DOĞUNUN BATIYLA BULUŞTUĞU YER, DÖNER KEBAP VE İNSANLARI HARİKA

“Türkiye” denince aklınıza ilk ne geliyor?

Doğunun batıyla buluştuğu yer. Döner kebap ve insanları harika.

Türkiye’ye ilk gelişiniz mi?

Bu üçüncü ziyaretim. İlk kez sekiz yıl önce gelmiştim. Türkiye’yi çok seviyorum, çünkü her yerinden tarih fışkırıyor. Çarpıcı ve güzel bir ülke. Araştırmayı, okumayı ve tarihi yerlerde bulunmayı çok seviyorum.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİM

Bu seferki geliş sebebinizi öğrenebilir miyim?

Kök hücre tedavileriyle ilgili uzun süredir araştırma yapıyorum. Bu konuda Dr. Tunç Tiryaki’yi de Londra’daki kliniğinde ziyaret ettim. Kök hücre konusunda en son teknikleri kullandığına şahit oldum. Alman olduğum için detaylar benim için çok önemlidir. Dr. Tiryaki’ye güveniyorum. Buradaki hastane ortamı ve şartları bana daha güvenilir ve cazip geldi.

25 YAŞINDAN BERİ BOTOKS YAPTIRIYORUM

Çok güzelsiniz, kök hücre yaptırmaya ihtiyacınız var mı?

Olanı koruyabilmek çok önemli. 25 yaşından beri botoks yaptırıyorum ve yüzümde yaşlanma belirtisi yok. Kök hücrenin gençleştirici ve yenileyici etkisiyle bu halimi uzun yıllar daha koruyabilmeyi amaçlıyorum.

Hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?

11 yaşındayken evin havuzuna atlayıp burnumu kırmıştım. Bu sebepten dolayı iki kez burun estetiği yaptırdım.

Güzelliğinizi nasıl koruyorsunuz?

Bazen çok sağlıklı besleniyorum, bazen Alman genlerim ağır basıyor, sosis ve biradan başka bir şey yemiyorum. Kendini bir şeylerden tamamen mahrum bırakmanın doğru olmadığını düşünmüyorum. Ben hayattan zevk almak için yaşıyorum, yemek de hayatın zevklerinden biri.

OKULUMDA BÜYÜK LİDERİNİZ ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFI VARDI, ONUN RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDİN

Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu biliyor musunuz?

Ben İsviçre’de okudum. Büyük lideriniz Atatürk’ün okulumuzda ve sınıfımızda bir fotoğrafı vardı. Büyük bir efsane, vizyoner ve dünya lideri olduğunu o yıllarda öğrendim. Onun ruhunu yaşatmaya devam edin.

HER ALMAN GİBİ TARKAN’I BİLİRİM, ŞARKILARINI DİNLERİM ÖZELLİKLE ‘ŞIKIDIM’A BAYILIYORUM

Türkiye şov dünyasından tanıdıklarınız var mı?

2013 yılında düzenlenen Elle Style Awards için gelmiştim. Birçok ünlüyle tanıştım. Aklımda kalanlardan biri oyuncu Yasemin Kay Allen, bayılmıştım kendisine. Müzik alanında ise her Alman gibi Tarkan’ı tanır, şarkılarını dinlerim. Özellikle ‘Şıkıdım’a bayılıyorum.

BANA SAKIN BİR SIRRINIZI SÖYLEMEYİN, DERHAL GİDER BİRİLERİNE ANLATIRIM

Sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleriniz neler?

Çok ve dikkatsiz konuşurum. Konuşmaya başladığım zaman susmuyorum. Bana sakın bir sırrınızı söylemeyin, derhal gidip birilerine anlatırım. Sevdiğim yönüm ise inanılmaz sadık oluşum. Arkadaşlarıma, dostlarıma sonsuz sadığım, sizi bir kere sevmiş, güvenmişsem hayat boyu dostum kalırsınız.

Grazia Daily UK dergisinde köşe yazarısınız, neler yazıyorsunuz?

‘Hello Sophie’ adlı köşemde ilişkiler üzerine yazıyorum. Kendi ilişkilerim ve yakın çevremdeki arkadaşlarımın yaşadıkları bana ilham oluyor. Buradan yola çıkarak en kısa zamanda bir de kitap yazmak istiyorum.

İngiltere’de ‘Düşes’ unvanınız var. Bunu size Kraliyet Ailesi mi verdi?

Keşke öyle olsaydı ama fanlar tarafından verildi. Kuzey Londra tarafında yaşayanlar genelde bana “Düşes” olarak sesleniyor. Bazen Londra’da gezerken bana “Ohh işte Düşes” dediklerini duyuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Stuttgart’ın küçük bir kasabasından gelen bir kız için çok güzel bir duygu.

BUNDAN SONRA SEVGİLİM OLACAK KİŞİ EŞİM OLMALI

Sevgiliniz var mı?

Sevgilim yok, zaman zaman flörtlerim oluyor. Bundan sonra sevgilim olacak kişi eşim olmalı.

HAYATIMA GİRECEK KİŞİ ZEKİ DEĞİLSE VE ESPRİ YAPAMIYORSA ÜZGÜNÜM BYE BYE

Eşiniz olacak kişide aradığınız özellikler neler?

Hırslı, saygılı, sevgisinde ve diğer her şeyde cömert, dürüst ve güvenilir birini arıyorum. En önemlisi beni güldürebilmesi. Eğer zeki değilse, espri de yapamıyorsa, üzgünüm bye bye!

Sevgili konusunda seçici misiniz?

Evet. Hep uzun ilişkilerim oldu. Biri yedi diğeri beş sene sürdü. Bir de baktım 20’li yaşlarım çoktan geçmiş. Toksik ilişkilerim de oldu ve çok zor kurtuldum. Artık fiziksel özelliklerle ilgili seçici değilim ama uzun boylu, sarışın, güzel suratlı birini kim istemez? Ancak benim için önemli olan şey karakter ve fikirler.

Hiç aşık oldunuz mu?

Sophie, her zaman aşıktı. Aşk çok tehlikeli ancak onsuz yaşayamam. Bazen çok aşık olup karşı tarafın bana onaylamadığım şeyler yaşatmasına izin verdim, çok pişmanım.

SEKSİ Mİ YOKSA GÜZEL Mİ OLDUĞUM KAÇ KADEH ŞAMPANYA İÇTİĞİME GÖRE DEĞİŞİR HAHA!

Sizce seksi misiniz yoksa güzel misiniz?

Bu durum kaç kadeh şampanya içtiğime göre değişir. Haha!

Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir düşünceniz var mı?

Var, hem de çok! Hatta hemen, mümkünse yarın… Çok mu aceleciyim?

SINIRLARIM VAR AMA BİR QUENTIN TARANTINO FİLMİNDE HER ŞEYİ YAPABİLİRİM

Mesleğinizde sınırlarınız var mı?

Sınırlarım var ama bir Quentin Tarantino filminde her şeyi yapabilirim.

Elinizde sihirli değnek olsa neleri değiştirirdiniz?

Öncelikle COVID-19’u yok ederdim. Sonrasında gökyüzüne uçan bir köprü inşa eder, İstanbul’a her defasında yürüyerek gelirdim. Tabii limitsiz bir cüzdanım olmasını ve Uyuyan Güzel’in şatosunda yaşamayı isterdim.