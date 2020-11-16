Sophie Turner bebeğinin doğum tarihini açıkladı

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas çifti yazın dünyaya gelen kızlarını göslerden uzak tutuyor. Willa adlı kızları hakkında doğum tarihi dahil, bilgileri de sır gibi saklayan ünlü çift, ilk kez bir bilgi paylaştı. Ancak o bilgiyi de dolaylı olarak verdi.

Sophie Turner, sanatçı Jennifer Fisher’ın tasarımı olan mücevherinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Kolyede dikkat çeken detay, üzerinde “22.07.20” yazması oldu. İkili, bu tarihten bir hafta sonra bebeklerinin doğduğunu duyurmuştu.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jonas, geçen yıl evlenmiş, hamilelik haberi şubat ayında ortaya çıkmıştı.

Hamilelikle ilgili haberleri gizli tutmaya çalışan çift, sık sık yürüyüş yaparken görüntülenmişti.















