Sophie Turner: Tanışmadan önce bir 'pislik' olduğunu sanıyordum

Şimdiden efsaneleşen dizi Game of Thrones'taki (Taht Oyunları) Sansa Stark rolüyle 'Kuzeyin Kraliçesi' diye anılan Sophie Turner, gerçek hayatta da tam bir soğuk nevaleymiş. Elle dergisine verdiği röportajda eşi Joe Jonas ile tanışma hikayelerini anlatan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta tam bir onu tam bir 'pislik' zannettiğini itiraf etti. Mayıs ayında evlendiği Jonas Brothers grubunun solisti Joe Jonas hiçbir zaman öyle büyük hayranı olmadığını söyleyen Turner, eşiyle ilk randevusuna kendini güvende hissetmek için erkek arkadaşlarıyla gittiğini söyledi. Elle dergisinin Nisan ayı kapağını süsleyen Turner, ifadelerinde daha da aşırıya kaçarak "Ondan nefret ediyorduk" dedi.

'Korumalarıyla geleceğini sanıyordum'

İlk kez Londra'da bir barda buluştuklarını söyleyen genç oyuncu, Jonas'ın korumalarıyla geleceğini zannettiğini de söyledi. Turner, tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones'un final bölümünü izlemediğini belirtmiş, daha sonra da "Bütün fanları mutlu edemezsiniz" açıklamasıyla şaşırtmıştı.

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