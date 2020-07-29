Magazin Sophie Turner'ın kızı oldu

Sophie Turner'ın kızı oldu

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Sophie Turner'ın kızı oldu

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan 'Game of Thrones' yıldızı Sophie Turner'ın kızı oldu. Turner, kızının ismini henüz açıklamadı.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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'Game of Thrones' dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Sophie Turner'ın geçen hafta çarşamba günü anne olduğu ortaya çıktı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti kız.

Hamilelik haberlerini gizli tutmaya çalıştılar

24 yaşındaki Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kızlarının adını açıklamadı. Hamilelikle ilgili haberleri gizli tutmaya çalışan çift, karantina günlerinde de sık sık yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Turner’ın hamile olduğu haberi ise şubat ayında ortaya çıkmıştı. Öte yandan çift, geçen yıl nikah masasına oturmuştu.

https://www.instagram.com/p/B0I_yeqhycx/


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