Magazin Şoray Uzun, "Yardımlara ben de katkı yaptım"

Şoray Uzun, "Yardımlara ben de katkı yaptım"

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Şoray Uzun, 'Yardımlara ben de katkı yaptım'

'Seksenler' dizisinde 'Ahmet' karakterine hayat veren Şoray Uzun ve ailesi, Florya’da objektiflere yansıdı. Şoray Uzun, yaptığı yardımlara değindi.

20 Ağustos 2021, Cuma 13:49 Son Güncelleme:
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Ailesiyle bir balıkçıda yemek yiyen Şoray Uzun, restoran çıkışı muhabirlere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmedi. 54 yaşındaki oyuncu, “Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyor ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün, görsün ki bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız" dedi.

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