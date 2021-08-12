Çin mutfağının yeni keşiflerinden olan sorbe, meyve suyu ve meyve püresiyle yapılan bir çeşit soğuk tatlı. Peki, sorbe nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Sorbe tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SORBE TARİFİ

Sorbe malzemeler

Dilediğiniz bir meyve

Limon

Sorbe yapılışı

Dondurulmuş meyveleri mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekip üzerine çok az su, biraz limon suyu veya limon kabuğu, isteğe bağlı olarak da şeker ekleyebilirsiniz. Sorbe yapımında kullandığınız limon suyu meyve tadının ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Şeker oranını da damak tadınıza ve kullandığınız meyvelere göre düzenleyebilirsiniz.

Sorbelerin sunumu da oldukça önemlidir. Kullanacağınız kupu mutlaka önceden soğutmalısınız. Tercihe bağlı olarak süslemek için ceviz, fındık veya fıstık kullanabilirsiniz.



