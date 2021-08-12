Yemek Sorbe nasıl yapılır? Sorbe yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Sorbe nasıl yapılır? Sorbe yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sorbe nasıl yapılır? Sorbe yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Son yıllarda oldukça meşhur olan sorbe yemek tarifi, dondurmaya rakip olacak kadar enfes bir lezzet. Dondurma sevenler "sorbe nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz sorbe tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

12 Ağustos 2021, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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Çin mutfağının yeni keşiflerinden olan sorbe, meyve suyu ve meyve püresiyle yapılan bir çeşit soğuk tatlı. Peki, sorbe nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Sorbe tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SORBE TARİFİ

Sorbe malzemeler

  • Dilediğiniz bir meyve
  • Limon

Sorbe yapılışı

Dondurulmuş meyveleri mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekip üzerine çok az su, biraz limon suyu veya limon kabuğu, isteğe bağlı olarak da şeker ekleyebilirsiniz. Sorbe yapımında kullandığınız limon suyu meyve tadının ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Şeker oranını da damak tadınıza ve kullandığınız meyvelere göre düzenleyebilirsiniz.

Sorbelerin sunumu da oldukça önemlidir. Kullanacağınız kupu mutlaka önceden soğutmalısınız. Tercihe bağlı olarak süslemek için ceviz, fındık veya fıstık kullanabilirsiniz.

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