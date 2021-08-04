Sorumluluk sadece okulda mı olur?

Sizin evde de “sorumluluk” denince akla sadece dersler, yetişmesi gereken ödevler, odanın toplu olması mı geliyor? Geçtiğimiz hafta bize çok acı bir şekilde doğadan ne kadar sorumlu olmamız gerektiğini çok acı bir şekilde öğretti. Canlı deyince aklımıza sadece insan gelmemesi gerektiğini hatırladık. Toprak, ağaçlar, bitkiler, ormanlarda yaşayan hayvanlar, hepsinden sorumlu değil miyiz? Onları korumak demek kendimizi, geleceğimizi aslında hayatımızı korumak, ona sahip çıkmak demek. Bu bilgiler zihnimizde bir yerlerde olsa bile, belki de bazen unutuyoruz. Canlıları sevmeyi, hayvanları önemsemeyi, doğayı korumayı ne derece öğretiyoruz çocuklarımıza? Bu konular ne kadar yer buluyor sohbetlerimizde?

Evde geri dönüşümle ilgili adımlar atıyor musunuz mesela? Çok zor değil; kâğıt ya da camları ayrı bir yerde biriktirmekle başlamaktan bahsediyorum.

Sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlar için ne yapıyorsunuz mesela? Apartmanınızın önüne bir kapta su ve mama koyarak başlamaktan bahsediyorum. Hayvanları sevdiğimizi söylüyor ama onların kendi başlarının çaresine bakabileceğine inanıyoruz bazen.

Sokakta yürürken çöp tenekesi bulamıyoruz bazen. O çöpü elimizde taşımak ne kadar zor geliyor değil mi? Çantaya atsak çantamız kirlenecek. Siz ne yapıyorsunuz çantanız yerine çevreyi mi kirletmeyi seçiyorsunuz yoksa söylenme hakkınızı kullansanız da çöp bulana kadar elinizde onu taşıyor musunuz? Bu basit davranışımızın bile çocuklara doğayı, çevreyi temiz tutmakla ilgili bir mesaj verdiğini biliyoruz.

Çocuğunuz bahçeden bir çiçek koparıp size getirdiğinde ne yapıyorsunuz? Sevgiyi göstermenin en güzel yollarından biri değil midir çiçek almak? Şahsen ben çok severim. Hem bu tatlı davranışı için teşekkür edip ve mutluluğunuzu gösterirken bir yandan da o çiçeğin dalında daha güzel olduğunu anlatmanın bir yolunu bulabilir misiniz, ne dersiniz? Araştırmalar çok net bir veriden bahseder. Evde sorumlu olduğu bir hayvanı olan çocuklar, yetişkinler doğaya karşı çok daha hassastır. Sorumluluk bilinçleri daha yüksektir. Her türden canlıyla empati kurma becerileri daha yüksektir. Zorba davranışlardan uzak dururlar. Farklı sebepler nedeniyle evi tüylü bir dostla paylaşamayan ama bahçesinde, apartmanın girişinde olan sokak hayvanlarıyla her gün ilgilenen o kadar çocuk tanıyorum ki. Aynı etkiyi onlarda da görüyoruz. Benzer bir deneyimi siz de çocuğunuzla paylaşarak onun yaşadığı dünyaya karşı daha sorumluluk sahibi ve bilinçli davranmasını öğretebilirsiniz.