Sorumsuzlar corona virüs falan dinlemiyor

İstanbul Sultangazi’de dün kurulan semt pazarında kimse sosyal mesafeye dikkat etmedi. Zabıtalar pazarcıları, maske ve eldiven konusunda, müşterileri de seçme yapmama konusunda uyardı. Bilim Kurulu “Kritik haftadayız. Salgının hızını kesmemiz için evinizde kalınız” çağrısı yapıyor. Türkiye’de dün corona virüsten 46 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybımız 214’e; toplam vaka sayısı ise 13 bin 531’e çıktı.

Karantina hatırası

Dün 2 bin 704 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Umre dönüşlerinde karantina altına alınanların tahliyesine başlandı. Kayseri Talas’taki öğrenci yurdunda kalanlar çıkışta hatıra fotoğrafları çektirdiler. Ancak sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, kimilerinin de maske takmadığı görüldü.

Ceza kesiliyor

Güneşli havayı görünce çocuklarını da alıp Hasköy Parkı’na giden vatandaşa polis, “Sağlığınız için eve dönün” dedi. Vatandaş ise “Biz zaten sağlıklıyız” karşılığını verdi. İstanbul Esenyurt’ta trafik ekipleri, uygulama yaptı. Durdurulan minibüslerde yüzde 50 kapasite kuralına uyulmadığı, ayakta bile yolcu alındığı görüldü. Hepsine ceza kesildi.

Emekliler Parkı’nda belediye ekipleri dezenfekte işlemi yaptı. İşlem bitince bazı kişiler, kurulayıp banklara tekrar oturdu.