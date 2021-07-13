Türkiye Sorumsuzluğun bu kadarı! Karantinada olması gerekirken piknikte yakalandı

Sorumsuzluğun bu kadarı! Karantinada olması gerekirken piknikte yakalandı

Türkiye

Sorumsuzluğun bu kadarı! Karantinada olması gerekirken piknikte yakalandı

Kırklareli'de, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken E.O., piknik yaparken yakalandı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

13 Temmuz 2021, Salı 20:54 Son Güncelleme:
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Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyündeki piknik alanında denetimlerde, E.O.'nun koronavirüs karantinasında olması gerektiğini belirledi.

Piknik yaparken yakalanan E.O., 3 bin 150 lira ceza uygulanıp, filyasyon ekiplerince karantinada kalacağı yere götürüldü. 

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)

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