Sorumsuzluğun bu kadarı! Karantinada olması gerekirken piknikte yakalandı
Kırklareli'de, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken E.O., piknik yaparken yakalandı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
13 Temmuz 2021, Salı 20:54 Son Güncelleme:
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Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyündeki piknik alanında denetimlerde, E.O.'nun koronavirüs karantinasında olması gerektiğini belirledi.
Piknik yaparken yakalanan E.O., 3 bin 150 lira ceza uygulanıp, filyasyon ekiplerince karantinada kalacağı yere götürüldü.
Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)