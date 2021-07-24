Türkiye Sorumsuzluğun bu kadarı! Pozitif ve temaslı çift cenazeye katıldı

Sorumsuzluğun bu kadarı! Pozitif ve temaslı çift cenazeye katıldı

Türkiye

Sorumsuzluğun bu kadarı! Pozitif ve temaslı çift cenazeye katıldı

Pes dedirten olay Kırıkkale'de yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 01:18 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Zöhre ve Emre Saygısız'ın pozitif ve temaslı oldukları halde cenaze törenine gittikleri ihbarı üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, çiftin Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Saygısız çiftinin evde bulunmaması üzerine ekiplerin iletişime geçmesiyle aile fertleri eve geldi.

Emre Saygısız, ekiplere annesinin cenazesine katılmak için evden çıktıklarını iddia etti.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan karı koca, ekiplerin refakatinde 2 çocuğuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA

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