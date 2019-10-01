Sorun yaşayan anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi'

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü çeşitli nedenlerle bebeklerini emziremeyen anneler için "Emzirme Danışmanlık Timi" uygulamasını hayata geçirdi. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, uygulama hakkında bilgi verdi. Mehmet Gülüm, anne sütünün çocuk gelişiminde çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun birçok bilimsel çalışmayla kanıtlandığını söyledi.

Anne sütünün çocuk sağlığının korunmasında eşsiz bir gıda olduğunu dile getiren Gülüm, özellikle ilk ayda bebeğin sadece anne sütü almasının önemine vurgu yaptı.

Gülüm, "Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere profesyonel sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi oluşturuldu." diye konuştu.

BUGÜN BAŞLIYOR

Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini dile getiren Gülüm, şunları kaydetti:

"Emzirme Danışmanlık Timi'nin amacı, vatandaşa hizmetin ulaşılabilirlik düzeyini artırmak ve ücretsiz olarak anne sütü teşvikini artırmaktır. Ebe, hemşire, diyetisyen ve hekimlerden oluşan timimize, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelerimiz bu hat aracılığıyla istediği saatte ulaşabilecek. Uygulama bugünden itibaren başlayacak.

Ücretsiz olan hizmet kapsamında gerektiği takdirde 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan emzirme danışmanlarına ve ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı aile hekimliklerinde bulunan Emzirme Danışmanlığı Uygulama Rehberlerine yönlendirme yapılacak, uygun görüldüğünde annelerin evlerine de gidilerek danışmanlık verilecek.

Bugünden itibaren Ankara içinde doğum yapan annelere telefonla mesaj gönderilecek, uygulama hakkında bilgi verilecek."

ANNELER MERAK ETTİKLERİ HER KONUDA SORU SORABİLECEK

Proje Koordinatörü hemşire Fatma Tapcı Sarıkaya da annelerin bu konuda sıkıntı yaşadıklarında, genellikle nereye başvuracaklarını bilmediklerini, annenin doğru bilgiye ulaşması ve gerektiğinde uygun yere yönlendirilmesi amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Sarıkaya, "Bu proje Türkiye'de bir ilk. Danışmanlık hizmetinin verilmesi için bir hat talep ettik. Bu hat aracılığıyla bizlere istedikleri zaman ulaşabilecekler." dedi.

Annelerin genellikle bebeği yanlış tutma, özgüven problemi, sütün yetersiz olacağı endişesi gibi nedenlerle bebeklerine süt veremediğini anlatan Sarıkaya, uygulamanın hayata geçmesiyle bu sorunların aşılmaya çalışılacağını belirtti.