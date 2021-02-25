Davetsiz misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz sosisli poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sosisli poğaça tarifi arıyor ya da sosisli poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sosisli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SOSİSLİ POĞAÇA TARİFİ

Sosisli poğaça malzemeleri

2,5 su bardağı ekmek unu

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yumurta

1 su bardağı ılık süt

70 gram tereyağı (eritilmiş)

Tuz

4 veya 5 sosis

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Susam

Kırmızı biber

Sarı biber

Sivri biber

Sosisli poğaça yapılışı

Genişçe bir kaba unu, mayayı, tuzu ve şekeri ekleyip karıştırın. İçine süt, tereyağı ve yumurtayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayacağı dereceye gelene kadar unlayın. Daha sonra üzerine bir bez örterek mayalanmaya bırakın. 1 saat kadar bekledikten sonra hamurları parçalara ayırın. Her bir parçayı hafifçe açarak içine sosis koyup rulo yapın. Üzerine beş parça kesik atıp, çiçek şekline getirmek için uçlarını birleştirin. Yağlı kağıdı serdiğiniz tepsiye koyarak 30 dakika bekleyin. Yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırıp üzerine sürün ve susam dökün. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



