Sosisli poğaça tarifi ve yapılışı: Sosisli poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Hem hazırlaması kolay olan hem de yemesi zevkli olan sosisli poğaça tarifi ile enfes lezzetler yaratacaksınız. Sosis sevenler sosisli poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzete sahip olan sosisli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
25 Şubat 2021, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
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Davetsiz misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz sosisli poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sosisli poğaça tarifi arıyor ya da sosisli poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sosisli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
SOSİSLİ POĞAÇA TARİFİ
Sosisli poğaça malzemeleri
- 2,5 su bardağı ekmek unu
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yumurta
- 1 su bardağı ılık süt
- 70 gram tereyağı (eritilmiş)
- Tuz
- 4 veya 5 sosis
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- Susam
- Kırmızı biber
- Sarı biber
- Sivri biber
Genişçe bir kaba unu, mayayı, tuzu ve şekeri ekleyip karıştırın. İçine süt, tereyağı ve yumurtayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayacağı dereceye gelene kadar unlayın. Daha sonra üzerine bir bez örterek mayalanmaya bırakın. 1 saat kadar bekledikten sonra hamurları parçalara ayırın. Her bir parçayı hafifçe açarak içine sosis koyup rulo yapın. Üzerine beş parça kesik atıp, çiçek şekline getirmek için uçlarını birleştirin. Yağlı kağıdı serdiğiniz tepsiye koyarak 30 dakika bekleyin. Yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırıp üzerine sürün ve susam dökün. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.