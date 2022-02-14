Birçok yemeği yanına yakışan soslu çıtır patlıcan tarifi, hem kolay hazırlanıyor hem de tahmin edildiğinden çok daha lezzetli. Peki, soslu çıtır patlıcan nasıl yapılır? Yedikçe yedirten soslu çıtır patlıcan tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası, gerekli malzemeler...

SOSLU ÇITIR PATLICAN TARİFİ

Soslu çıtır patlıcan malzemeler

Kızartmak için;

2 adet patlıcan

1 çay bardağı sıvı yağ

Patlıcanı bulamak için;

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Üzerindeki sos için;

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 su bardağı domates rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

SOSLU ÇITIR PATLICAN YAPILIŞI

Patlıcanları 1 cm eninde ince uzun kesin.

Önce galeta unu sonra yumurta sonra tekrar galeta unu yapıp kızgın yağda kızartın.

Üzerine yoğurt sarımsak dökmeden önce domates sosunu hazırlayın.

Domates sosu için tereyağında domates rendesini kaynatın.

Domates pişince üzerine sos için belirtilen diğer malzemeleri de ekleyin ve 1-2 tur çevirip kapatın.

Önce sarımsaklı yoğurdu döküp sonra yoğurt sosunun üzerine domates sosu da dökün.



