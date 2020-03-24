Patatesle yapılan her tarifi oldukça severiz ve fazlasıyla tüketiriz. Soslu patates tarifi de favori yiyeceklerinizin arasına girecek bir lezzet. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için soslu patates tarifi arıyor ya da soslu patates nasıl yapılır merak ediyorsanız "Soslu patates tarifi, soslu patates nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Soslu patates tarifi

Soslu patates malzemeleri

700 gram küçük boy patates

1 tutam safran

1 çay kaşığı köri

2 dal maydanoz

Yarım çay kaşığı kimyon

4 taze soğan sapı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Soslu patates yapılışı

Taze soğan saplarını temizleyip 2-3 cm uzunluğunda kesin. Maydanozu temizleyip doğrayın. Patatesleri soyup tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edip haşlayın. Su kaynayınca safranı ekleyip karıştırın. Patatesleri hafif diri kıvamda haşlayıp kevgirle ayrı bir tabağa alın. Zeytinyağı, soğan, maydanoz, köri ve kimyonu fırın tepsisine alın. Patatesleri ekleyip tuz serpin ve harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.