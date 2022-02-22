Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz sosta bekletilen börek tarifi, bir gece önceden sos yatırılıp bekletilerek yapılıyor. Peki, sosta bekletilen börek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sosta bekletilen börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SOSTA BEKLETİLEN BÖREK TARİFİ

Sosta bekletilen börek malzemeler

6 adet yufka

Yufkalara sürmek için:

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bekletilecek sos için:

1 şişe maden suyu

2 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

İçi için:

Lor peyniri ve maydanoz

SOSTA BEKLETİLEN BÖREK YAPILIŞI

Yufkalardan birini tezgahın üzerine alın.

Su ve yağ karışımı ile her tarafını iyice ıslatıp resimdeki gibi d harfi şeklinde katlayın ve sonra 4 parçaya bölün.

Geniş olan kısma iç harcınızdan koyun.

Kenarlarını kıvırmadan gül şeklinde sarıp borcama sıkışık şekilde dizin.

Üzerine börekleri bekleteceğimiz sostan dökün.

Borcamın ağzını streç filmle kapatın ve buzdolabında bir gece bekletin.

Sabah börekleri sosun içinden alıp fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısı sürerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-40 dakika pişirin.



