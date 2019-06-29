Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan Sosyal Çalışma Programı başvuruları sona erdi. Sosyal Çalışma programı duyurusunun yapıldığı ilk günden beri üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100 bin öğrencinin sigortalı olacağı İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu sonuçları internette merak ediliyor. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile ilgili detaylar…

İŞKUR’un başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı’na başvurular soan erdi.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan program ile öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de para kazanması sağlanacak. İlk aşamada 100 bin öğrencinin sigortalı olması hedefleniyor.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI’NA (SÇP) BAŞVURULAR BİTTİ Mİ?

Sosyal Çalışma Programına İŞKUR internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün süreyle başvuru yapılabilir. Başvurular 25 Haziran’da başlamıştı. Başvurular dün sona erdi.

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLECEK?

Katılımcılar kura/liste/noter kurası ile belirlenir. Başvuru yapılan programlar arasında kontenjanına göre başvuru sayısı az olan programa yerleştirme yapılır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal Çalışma Programına başvuru sonuçlarının Temmuz ayında açıklanması bekleniyor

ÖĞRENCİLER NE KADAR KAZANACAK?

Sosyal Çalışma Programları ile üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amaçlanıyor. Sosyal Çalışma Programları için bugün başlayan başvurular, 28 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Gençlerin eline üç ayda yaklaşık 2 bin 600 lira geçecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurumu, hak edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın 7’nci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edecek. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren 7 gün içinde inceleme yaparak oluşan giderleri kurum hesabına aktaracak. Sonrasında öğrencilere ödeme yapılacak.

İZİN HAKKI VAR MI?

Katılımcıların programa devam zorunlulukları var. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunuyor. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

ÖĞRENCİLERİN SİGORTALI OLACAK MI?

Bu program sayesinde üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları da karşılanacak. Üniversite öğrencileri hem cep harçlıklarını çıkaracak hem de emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinecek. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLER HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAK?

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabilecek. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programları düzenlenecek.