İŞKUR’un üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini hem çalışıp para kazanarak değerlendirmeleri hem de iş deneyimi edinmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kura çekilişi yapıldı. Üniversite öğrencileri sıklıkla internette Sosyal Çalışma Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratıyor. İşte detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirlendiği programa katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, Sosyal Çalışma Programlarına 200 bini aşkın gencin başvurduğunu, 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un da katıldığı program kura çekimiyle sonlandı.

Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi.

Programa başvuran üniversite öğrencileri kura sonuçlarını saat 21.00’den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler.

GÜNDE 67 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Sosyal Çalışma Programları temmuz, ağustos ve eylül ayları ile sınırlı tutuldu. Uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Üniversite öğrencilerine her gün için 67 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin almış olduğu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin emekliliğine etki edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerini de devlet yapacak.

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.