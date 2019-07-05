İŞKUR’un üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini değerlendirmeleri ve iş deneyimi edinmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Sosyal Çalışma Programı (SÇP) sonuçları açıklandı. Bir işe yerleşip yerleşmediğini merak eden üniversite öğrencileri internette sıklıkla Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı mı? Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? Sosyal Çalışma Programı sonuçlarına nasıl bakılır? Sorularını aratıyor. İşte İŞKUR Üniversite öğrencileri iş başvurusu sonuçları ve programa ait detaylar…

Üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirlendi. Sosyal Çalışma Programlarına 200 bini aşkın üniversiteli başvurdu. 20 bin üniversite öğrencisi merkezi kura ile yerleştirildi.

Programa başvuran üniversite öğrencileri kura sonuçlarını dün akşam saat 21.00’den itibaren İŞKUR internet sitesinden öğrenmeye başladı.

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SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Çalışma Programları Temmuz ayında başlayacak.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRE İLE YAPILACAK?

Sosyal Çalışma Programları temmuz, ağustos ve eylül ayları ile sınırlı tutuldu. Uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek.

ÖĞRENCİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Üniversite öğrencilerine her gün için 67 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin almış olduğu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin emekliliğine etki edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerini de devlet yapacak.

ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLERİ YAPACAK?

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.