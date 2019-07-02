İŞKUR’un üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini hem çalışıp para kazanarak değerlendirmeleri hem de iş deneyimi edinmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Sosyal Çalışma Programı’na (SÇP) başvuruları geçtiğimiz hafta internet üzerinden alınmıştı. 200 bin öğrencinin başvurduğu Sosyal Çalışma Programı için gözler İŞKUR kura çekilişinde. Peki, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kura çekilişi ne zaman? İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sosyal Çalışma Programı ile ilgili detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP), 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu.

Bakanlığın, üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal Çalışma Programlarına, öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

Öğrenciler, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması", "Kütüphanelerin bakımı ve düzeni" ve "Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi" alanları için tercih yaptı.

Başvuruları 25 Haziran'da başlayıp 28 Haziran'da sona eren programlara, 200 binin üzerinde üniversite öğrencisinin başvurduğu öğrenildi.

İŞKUR SÇP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuranların fazlalığı sebebiyle programa alınacak öğrenciler, hafta içerisinde düzenlenecek kurayla belirlenecek. 5 Temmuz’da İŞKUR SÇP kura çekilişinin internet üzerinden yapılması bekleniyor. Asil katılımcı kontentajı kadar yedek katılımcı da kura çekilişinde belirlenecek. Yedekler sistem üzerinden sıranın kaçıncı yedekte olduğunu takip edebilecekler ve sıra kendilerine geldiğinde 1 iş günü içerisinde programa katılmaları beklenecek. Gelmemeleri halinde sıra bir sonraki yedeğe geçecek.

HEM PARA KAZANACAKLAR HEM SİGORTALARI YATACAK

Sosyal Çalışma Programlarına, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurdu.

Programlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresi öğrencilerin yaz tatili boyunca kendilerine zaman ayırabilmeleri için haftada 3 gün ile sınırlandırıldı.

Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını belirterek, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler." ifadelerini kullanmıştı.