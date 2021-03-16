'Sosyal deney yapıyorum' diyerek kadınlara sorduğu ahlaksız soru başını yaktı
Eskişehir’de ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek kadınlara cinsel içerikli soru soran 25 yaşındaki M.S.G gözaltına alındı. Şüphelinin çektiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı ortaya çıktı.
16 Mart 2021, Salı 16:40 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.