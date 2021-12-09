Sosyal destek ödemeleri başladı

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1.13 milyar lirayı aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Aralık ayı içerisinde 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı, 495 milyon lira da engelli aylığı yardımında bulunacağız. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor. Talep edilmesi halinde aylıklar hanelere teslim edilebiliyor” dedi.

827 LİRA 65 YAŞ AYLIĞI

Yaşlılara yönelik verilen 827 lira maaştan (65 yaş aylığı) yaklaşık 800 bin kişi faydalanıyor. Bu yardımı alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.

ENGELLİLER İÇİN NE KADAR?

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor. Buna göre ödemeler şöyle:

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara ayda 990 lira (üç aylık 2 bin 970 lira) ödeniyor.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 659 lira.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 engelli çocuğu olan yoksul ailelere yapılan aylık ödeme 659 lira.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira; yüzde 55’in üzerinde olanlara ise 1.816 lira ödeniyor.