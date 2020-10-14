Toplum içinde kaygılanan kişilerin elleri titrer ve dudakları kurur. Bu kişiler istemsiz bir şekilde herkesten uzaklaşmak isterler. Sosyal fobisi olan kişiler aynı zamanda başkalarının arasında yemek yemekten ve bir şeyler içmekten de çekinirler. Bu kişiler genellikle yalnız kalmak isterler.

Sosyal fobi, insanlarla etkileşimi ciddi şekilde etkileyen bir kaygı bozukluğudur. Diğer insanlar tarafından beğenilmeme, küçük düşürülme korkusu nedeni ile bir kaygı durum bozukluğu sağlanır. Bu rahatsızlık sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde yüksek bir şekilde sosyal fobi artmaktadır.

Sosyal fobisi olan bireyler dışarıya çıkarken bile büyük bir telaş yaşarlar. Aynı zamanda kendilerini kötü hissederler. Herkes onlar ile alay edecekmiş gibi gelir. Bu durum kişilerin sosyal yaşantılarını da çok olumsuz etkiler. Sosyal fobi yaşayan kişiler kendilerini değersiz ve önemsiz hissedebilirler. Bu nedenle iş yaşamında ve sosyal yaşamda olumsuz durumlar ile karşılaşabilirler. Bu rahatsızlık da hayatı çok olumsuz etkileyebilir.

Çocuklarda sosyal fobi belirtileri nelerdir?

Günümüzde çocuklarda da sosyal fobi çok fazla görülüyor. Pek çok anne ve baba çocukların çekingen ve utangaç olmasından yakınabilir. Bu durum daha profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. Sosyal fobinin belirtileri gösterildiği anda bununla başa çıkabilmek için adımlar atılmalıdır. Mesela çocuklar arkadaşları ile oyun oynamaktan çekiniyor ve dışarı çıkmak istemiyor ise bu sosyal fobi belirtisi olabilir.

Çocuklar arkadaşları ile vakit geçirmek yerine bilgisayar oyunları ile zaman geçirebiliyorlar. Yalnız başına odasına kapanan çocuklar sosyal fobi örneği sergiliyorlar. Bazı çocuklar kalabalık alanlarda kaygı ve endişe yaşayabilirler. Aynı zamanda sürekli bir huzursuzluk ve mutsuzluk halinde olurlar. Bu da sosyal fobiye verilen örneklerden bir tanesi olur.

Sosyal fobi hangi yaş döneminde başlar?

Sosyal fobi neredeyse her yaşta yaşanabilir. Özellikle sosyal fobi yaşayan çocukların yüzde 40'ı 10 yaşın altındakiler olarak öne çıkarlar. Sosyal fobi çoğu zaman ise ergenlik döneminde başlar. Yapılan araştırmalara göre sosyal fobi yaşamanın yaş aralığı 10 ile 20 yaş arasında olanların sayısı oldukça fazladır.

Özellikle ergenlik döneminde çocuklar kaygı bozukluğu ve sosyal fobi yaşarlar. Bunun yanı sıra sosyal fobi yaşayan çocuklar arkadaşlık kurmaktan kaçınırlar. Aynı zamanda sınıfta yüksek sesle konuşmaktan da çekinirler. Bu çocuklar derslerde başarılı olsalar dahi parmak kaldırmaktan da çekinirler. Haklı oldukları durumlarda bile kendilerini savunamazlar. Her zaman çekimser ve kaygılıdırlar.

Sosyal fobi ile başa çıkmak için neler yapılmalıdır?

Sosyal fobi yaşayan çocuklar bu konuda bir uzmandan mutlaka yardım almalılar. Özellikle çocukluk döneminde başlayan bu sosyal fobi ilerleyen zamanlarda daha kötü durumlar ortaya çıkarır. Bu nedenle çocukluk döneminde sosyal fobinin önüne geçilmesi gerekir. Çocuklara bu durumda ailelerinin ve öğretmenlerinin de destek vermesi gerekir.

Çocukların her türlü korku ve endişelerini yenmeleri için mutlaka profesyonel bir eğitim alınmalıdır. Bu noktada çocukların en çok endişelendikleri durumların üzerine gidilmesi gerekir. Çocuklar sosyal aktivitelere de yönlendirilebilirler. Yaşanılan sosyal fobi odaklı sıkıntılar asla çözümsüz değildir. Sosyal fobinin de doğru bir şekilde üstesinden gelinebilir.

Sosyal fobi İle İlgili merak edilenler

Sosyal fobiyi ortaya çıkaran pek çok etkenler vardır. Özellikle de ergenlik döneminde ortaya çıkan sosyal fobiler ilerleyen dönemde yetişkinliği bile etkileyebilir. Çekimser, utangaç ve gergin bir kişiliğe neden olabilir. Bu durum ile başa çıkılır ise daha iyi sonuçlar doğabilir.

Özellikle utangaç ve içe dönük kişiler mutlaka kendilerine ait arkadaş gruplarına dahil edilmeliler. Aynı zamanda sosyal etkileşim yaşayacakları aktivitelere de katılabilirler. Bu şekilde daha sosyal ve girişken olabilirler. Bazı zamanlarda sosyal fobinin duygusal ve fizyolojik belirtileri de olabilir. Sosyal fobi korku, sinirlilik, anksiyete, çarpıntı ve nefes darlığı ile ortaya çıkar. Aynı zamanda karın ağrısı ile birlikte baş dönmesi ve mide bulantısı da olabilir.







