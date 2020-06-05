Sosyal hayatı destek kredisi başvuruları başladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de sosyal hayatı destek kredisi oldu. Sosyal hayatı destek kredisi başvuruları, 5 Haziran'da başladı. Sosyal hayatı destek kredisi başvurusu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden yapılabilecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası’nın internet sitesine göre kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük evaletleri, ev boya-seramikkapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayıödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecek. Bu kredi paketinde cep telefonu, bilgisayar ve tablet alımları krediye konuedilemeyecek.

Anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



