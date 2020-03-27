Sosyal izolasyondaki bakım evlerine köpek videoları yolluyorlar

Kuzey Carolina'daki Hope Animal Rescue isimli hayvan barınağı, bakım evlerine yardım etmeleri amaçlı terapi köpekleri yetiştiriyordu. Barınak, terapi köpekleriyle bakım evlerine gidip insanlara moral vermeyi planlıyordu. Ancak corona virüs salgını nedeniyle bakım evleri ziyaretçi kabul etmiyor. Barınak gönüllüleri ise çareyi köpeklerin videolarını çekip yollamakta buldu. Barınak gönüllüleri sosyal medyanın da yardımıyla yüzlerce köpek videosu çekti.





Gönüllülerin ilk planı videoları sadece Spring Arbor of Cary isimli bakım evine göndermekti. Ancak çok sayıda istek alınca videoları ülke çapındaki tüm bakım evlerine göndermeye karar verdiler.

Barınak yetkilileri, kurgu aşamasında birçok video olduğunu ve tüm video isteklerini karşılayacaklarını söylüyor.





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