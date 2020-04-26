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Magazin Sosyal medya Berfu Yenenler ve Yasemin Özilhan'ı konuştu

Sosyal medya Berfu Yenenler ve Yasemin Özilhan'ı konuştu

Magazin

Sosyal medya Berfu Yenenler ve Yasemin Özilhan'ı konuştu

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ve Yasemin Özilhan'ın Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğrafları tartışma konusu oldu. Müge Dağıstanlı / POSTA

26 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 6 ay önce anne olmuş, oğlu Kuzey’i dünyaya getirmişti. Spor ve diyetle formuna kavuşan Berfu Yenenler’in dün Instagram’da paylaştığı pozu tartışma yarattı. Çünkü takipçileri kaburgalarına takıldı. Berfu Yenenler’e neden böyle bir fotoğrafı tercih ettiğini sordular. “Eşin Eser’in yaptığı hamur işlerini yemediğin ortada” diye takıldılar.

"Zayıflıktan erimişsiniz”

Tartışma yaratan başka bir fotoğraf da önceki gün Yasemin Özilhan’dan gelmişti. Özilhan’ın yüzüne krem sürerken kızı Emine tarafından çekilmiş bu karesi “Sırtınız nasıl bu kadar kemikli, zayıflıktan erimişsiniz” yorumlarına neden olmuştu.

NOT: Instagram’daki magazin sayfalarında en çok tartışılan konular aşk, ihanet, zayıflık, kilo, estetik, şıklık-rüküşlük.


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