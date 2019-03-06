Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor

Yeni imajıyla futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’a benzetildi. Aslıhan Doğan Turan da dudaklarına yaptırdığı dolguyla dikkat çekiyor. ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla şöhret olan Ayşegül Doğan ise geçirdiği estetiklerin ardından Helin Avşar ve Aslıhan Doğan Turan’ın kopyası gibi oldu.

'BEN KENDİMİ KİMSEYE BENZETEMEDİM'

Helin Avşar “Herkesin tarzı farklı. Ben kendimi kimseye benzetemedim” dedi.

POSTA/Müge Dağıstanlı