Sabah'ta yer alan habere göre, Ceylik Akçalı isimli TikToK kullanıcısı, Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı.





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"Anne ses ver anne, ne olur ölme"

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

"Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı"

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla bu denli kullanılması tüm izleyenlerin kalbini yaraladı.

Kendini böyle savundu

Gelen tepkilere cevap veren Ceylin Akçalı kendini böyle savundu. "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" dedi.

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