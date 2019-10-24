Sosyal medya bunu konuştu: Kıvanç mı David mi?

Stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ tarafından Londra sokaklarında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ’un tarzı dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham’a benzetildi.

Sosyal medya “Kıvanç mı, David mi?” karşılaştırması yaptı.

Bu arada iki yıldızın ortak bir özelliği var: Kıvanç Tatlıtuğ’un stiline eşi Başak Dizer Tatlıtuğ karar veriyor. David Beckham’ın gardırobu yaptığı tasarımlarla modaya yön veren eşi Victoria Beckham’a ait.