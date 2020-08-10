Türkiye Sosyal medya, Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsünü konuştu

Sosyal medya, Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsünü konuştu

Türkiye

Sosyal medya, Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsünü konuştu

Sosyal medyada, Çapa’da görevli olduğu iddia edilen bir doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Paylaşımda “Maske takmayan ve devletimizin bütün uyarılarını ciddiye almayanlar, doktorlarımızın hakkını nasıl ödeyecekler” ifadeleri yer aldı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Türkiye'de corona virüs vaka sayısındaki rtış sonrası uzmanlar ve sağlıkçılar vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Çapa'da görevli olduğu iddia edilen doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.



"Hakkını nasıl ödeyecekler" 

Paylaşımda, "Maske takmayan ve devletimizin bütün uyarılarını ciddiye almayanlar, doktorlarımızın hakkını nasıl ödeyecekler" ifadeleri yer aldı.


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