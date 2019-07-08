'Sosyal medya değil, orası bataklık!'

Giyimiyle ilgili olarak konuşan Volkan Konak, ''Mavi benim değişmeyenimdir. Evde 100'e yakın gömleğim var. Mavi saflığı, iyiliği, barışı temsil eder.'' dedi.

''CD çalar gibi konser yapanlardan değilim.'' diyerek göndermede de bulunan Konak, ''Sahne bir sunumdur, şov yeridir. Biz sadece şarkı söylemiyoruz. Seyircilerimizin de içinde olduğu bir kabare yapıyoruz. Bana sadece şarkı söylemek yetmiyor.'' dedi.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren yorum için savcılığa şikayette bulunan Volkan Konak, bununla ilgili olarak ise, ''Bir 10 kişi var dava ettiğim. Onlar korkak insanlar bir duvarın arkasına geçip de sağa sola hakaret eden insanlar! Bir de oraya tutturmuşlar sosyal medya diye isim bulmuşlar! Orası tam anlamıyla bataktık! Bakın yazar vardır, yazar kasa vardır. Bunlar yazar kasa! Haddini bilmezlere her zaman haddini bildirmek gerekir.'' dedi.