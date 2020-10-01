Türkiye Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Türkiye

Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Sosyal medyada düzenleme içeren yeni yasa 1 Ekim tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

01 Ekim 2020, Perşembe 10:48 Son Güncelleme:
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Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Sosyal medya düzenlemesi ile temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına ise kademeli yaptırım kapıda.

Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme Twitter, Facebook gibi mecraları kapsıyor.

- Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.

- 3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek ve internet trafiği bant genişliği daraltılacak

- 30 gün içinde de yine temsilci atanmazsa internet hızı 90 güne kadar düşürülebilecek.

- Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.


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