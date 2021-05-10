Öldürülen sosyal medya fenomeni Ares lakaplı Şehmuz Özdemir davasında tutuklu bulunan baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası Veysi Erdal ile erkek kardeşi Kadir Erdal. tarafından 4 Şubat tarihinde dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede geçtiğimiz yıl 17 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Ares lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) duruşmasında karar çıktı. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberi...

Cinayet zanlısı baba Veysi Erdal ile erkek kardeşi üniversite öğrencisi ağabey Kadir Erdal. Kasten insan öldürmeden 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal cezaevinden SEGBİS (Sesli ve görüntülü konuşma sistemi) üzerinden duruşmaya katıldı.

Avukatları ise salonunda hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise Şehmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ile anne Sultan Kızılay ve avukatı hazır bulundu.

ÖLDÜRME KASTIMIZ YOKTU

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek bir önceki duruşma iki sanığın kasten insan öldürmekten cezalandırılmasını isteyip; olayda tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep eden savcının mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için söz verdi.

İki tutuklu sanık ta olayda öldürme kasıtlarını olmadığını sadece internetteki fotoğrafların silinmesini istediklerini söyledi. Avukatları da müvekkillerinin öldürme satının olmadığını tekrarlayarak olayın ardından ambulans çağrıldığını iki sanığında polise kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.

FOTOĞRAF BULUNAMADI

Şehmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ile anne Sultan Kızılay ise söz alarak oğullarının suçsuz yere öldürüldüğünü ve namus cinayeti süsü verildiğini söyledi.

Bilirkişi raporunda cinayet zanlılarının söylediği gibi internette fotoğraf bulunmadığını da belirten baba Özdemir ile anne Kızılay ise, "En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi. Sonsözlerini arnıdan mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi.

ADALET YERİNİ BULDU

Verilen aranın ardından mahkeme Şehmuz Özdemir'i öldüren baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal'ı 'Kasten öldürmeden' önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı alt sınırdan vererek baba ve oğullu 18'er yıla mahkum etti. Haksız tahrik uygulamadı.

Kararın ardından anne Sultan Kızılay ile baba Yaşar Özdemir adaletin yerini bulduğunu söyledi. Bu kararla oğlunu temize çıktığını da belirten baba Özdemir, "Söyledikleri gibi taciz iddiası boşa çıktı. Verilen ceza anne Sultan Kızıllay'a en güzel anneler günü hediyesi oldu" diye konuştu.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Ölümle sonuçlanan olay Antalya'da, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen Veysi Erdal ve oğlu Kadir .Erdal ile buluştu.

Bir süre burada oturdular. Daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. Veysi Erdal, ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu Kadir Erdal. ile birlikte dövmeye başladı.

Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken olay yerine ambulans çağrıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. 17 Şubat tarihinde Şehmus Özdemir hayatını kaybetti.

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Korknuç olayın ardından baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal tutuklanmıştı. Şehmus Özdemir'in öldürülmeden önceki kafede katili ile karşılıklı otururken görüntüleri ortaya çıkmıştı



