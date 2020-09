Sosyal medya fenomeni Danla Bilic kaç yaşında?

Survivor 2020 öncesinde Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in arkadaş olduğu biliniyordu. Yarışma süresince yakın dostu Cemal Can'a hem sosyal medya üzerinden hem de SMS göndererek destek olan Danla Bilic Survivor'un sıkı takipçisiydi.

Danla Bilic, kanserli çocuklar için yardım kampanyası başlattı

Danla Bilic farkındalık oluşturma adına doğum günü hediyesi kabul etmeyeceğini duyurdu. Herkesi Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için açtığı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.