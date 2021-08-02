Sosyal medya fenomeni gözünden vurularak öldürüldü

ABD’nin California eyaletinde yer alan The Crossing sinemasından silah seslerinin yükseldiği dair güvenlik güçlerine ihbar geldi. Olay yerine gelen polis sinemada vurulmuş iki kişiyle karşılaştı.

18 yaşındaki kızın aldığı yaralar nedeniyle hayatını olay yerinde kaybettiği anlaşılırken 19 yaşındaki bir genç erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kurbanların isimleri açıklanmamıştı. Hastaneye kaldırılan gencin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD polisi kurbanların kimliğini belirlendi.

18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, 19 yaşındaki gencin ise 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü fenomen Anthony Barajas olduğu açıklandı.

Çiftin ilk randevularına çıktığı ve gittikleri sinemada öldürüldükleri belirtildi. Yaşanan talihsiz olayda ünlü fenomenin gözünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.