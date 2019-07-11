Sosyal medya fenomeni Pelinsu M., adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yerli Kim Kardashian olarak üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan 25 yaşındaki Pelinsu M. dün Bodrum’da gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonla “uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme” iddiasıyla gözaltına alınan Pelinsu M., öğleden sonra Bodrum Adliyesi’ne getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Burada basın mensuplarının sorduğu “Neden gözaltına alındınız?” sorusunu yanıtsız bırakan Pelinsu M., adli makamlara sevk edildi.

Pelinsu M.,çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Pelinsu M.,’nin adli kontrol süreci boyunca yurt dışına da çıkamayacağı bildirildi.

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MUĞLA (İHA)