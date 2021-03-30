Sosyal medya fenomeni takipçilerini Bitcoin ile dolandırdı

ABD’nin New Jersey eyaletinde ‘Jay Mazini’ olarak tanınan sosyal medya fenomeni Jegera Igbara’nın (25) 1 milyona yakın takipçisi vardı. Lüks hayatını sergileyen Igbara, geçen sonbaharda rapçi 50 Cent ile bir fast food dükkanına gidip çalışanlara 30 bin dolar nakit dağıttığı görüntülerle konuşulmuştu. Servetinin 33 milyon dolar olduğunu söyleyen Igbara, takipçilerine Bitcoin karşılığı yüzde 5 daha fazla değerine nakit dağıtma kampanyası başlattı. Bitcoin, banka sistemlerinde geçerli olmadığından bozdurulması kolay değil.

20 YIL HAPİS ALABİLİR

Nakde dönüştürmek isteyenler Igbara’ya Bitcoin gönderdi. Igbara’nın para gönderdiğine dair makbuzların sahte olduğu bir süre sonra anlaşıldı. İhbar edilen Igbara gözaltına alındı. 2.5 milyon dolar değerinde Bitcoin toplayan Igbara’nın gerçek adını takipçileri bu sayede öğrendi. Hesabında sadece 162 dolar vardı. 10 gün sonra serbest kalan Igbara’nın ilk işi hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan birini bulup dövmek oldu. İki gün sonra yakalandı. Darp ve dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapisle yargılanacak.







