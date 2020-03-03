Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun aracı yandı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Evinden çıkarak otomobiline binen Uras Benlioğlu’nun bir çekim için ofisine gittiği esnada aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motorundan alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı.

Sürücülerin alev alev yanan aracın yanından geçmemeleri için uyaran Benlioğlu, o anları çaresiz hem izledi hem de görüntüledi. O esnada aracın depo kısmında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası Benlioğlu’nun aracı kullanılamaz hale geldi. Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.





“Ben bu araba yanar dedim, kenara çektim ve yandı”

Tüm ekipmanları küle dönen Benlioğlu şunları söyledi:

Klimadan duman çıktı. Ondan sonra ben bu araba yanar dedim. Kenara çektim ve 3 dakikada araba yandı. Verilmiş sadakamız varmış. Kameram, mikrofonum, bilgisayarım hepsi yandı. Çok şükür bize bir şey olmadı. Benzin deposu patladı. Depo patlayınca alevler ileriye sıçradı. İnsanların olmadığı yere arabamı çektim. Yoğun trafik vardı, trafik ışıklarında başladı. Araç 10 yıldır bendeydi, tam bugün almıştım, tam bugün de yandı. Muhabirlik dönemimde çalışıp almıştım, çok da memnundum.





Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.