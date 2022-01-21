Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış, Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve kız arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca başları derde girdi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ikiliden Türkan, geçtiğimiz gün polis çevirmesine takıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, kaçakçılık suçundan haklarında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İkili hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz gün tamamlandı. Ünlü fenomenin, izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Türkan'ın da İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.