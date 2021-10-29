Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi adliyede!

8 Nisan 2021 tarihinde yaptığı bir paylaşımda annesinin dini nikahlı eşinin akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen sosyal medya fenomeni Dilan Koç, “Seni öldürüp parçalara bölüp tecavüz edeceğiz, ormana atacağız. Senin kimsen yok diyorlar. Arkadaşlar evet benim babam yok, öldü. Ben ölmek istemiyorum. Bana sahip çıkın, abim olun babam olun” dedi.





ADLİYE ÖNÜNDE YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DUYURDU

Koç ayrıca paylaşımında, Büyükçekmece Adliyesi’nin önünde olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Dilan Koç’un suç duyurusunun ardından harekete geçen savcılık şüpheliler Fatma Alaç, Sidar Alaç ve Zeynep Alaç’ı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma önceki gün tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 yaşındaki Dilan Koç ve annesi Dilber Koç müşteki olarak yer aldı.

TECAVÜZ EDİP KAFASINI KESMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Şüphelilerin Dilan Koç ile Tiktok yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları anlatılan iddianamede, Fatma Alaç’ın Koç’u arayarak, “Sana tecavüz ettirip parçalara ayırıp ormana attıracağım” dediği anlatıldı. Şüpheli Sidar Alaç’ın ise Dilber Koç’u arayıp, “Sizi ormana götüreceğim. Kafanızı keseceğim. O…” dediği iddianamede anlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kaçamaklı bir şekilde ikrar (itiraf) ettiği anlatılan iddianamede, “Şüphelilerin fiillerinin mesaj ve arama tespit tutanakları ile sabit olduğu, atılı suçların şüpheliler tarafından bu suretle işlendiği anlaşılmakta...” ifadeleri kullanıldı.

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARINDAN DAVA

İddianamede şüpheli Fatma Alaç’ın, “tehdit” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar, şüpheli Sidar Alaç’ın, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla, şüpheli Zeynep Alaç’ın ise “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.