Sosyal medya fenomenleri uçak kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, Belçikalı moda markası Suspicious Antwerp için içerik oluşturmak üzere Cessna uçağındaydı.

Uçak Perşembe günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi ve günler sonra Thingvallavatn Gölü'nde dört ceset bulundu.

İzlandalı yetkililer, 22 yaşındaki ünlü Amerikalı Youtuber Josh Neuman ile 32 yaşındaki Belçikalı influencer Nicola Bellavia'nın geçtiğimiz günlerde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişi arasında bulunduğunu doğruladı.

Kaza sonrası yaklaşık bin kişilik ekibin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu.

Neuman kurbanlar arasındaydı. En çok kaykay videoları üretmesiyle tanınıyordu ve YouTube'da bir milyondan fazla takipçisi vardı.

Hayatını kaybeden 4 kişi arasında bulunan Belçikalı kurban ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle bilinen Nicola Bellavia.

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