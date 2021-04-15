Magazin Sosyal medya fenomenlerinin partisine polis baskını! 'Yasak önemli değil, biz eğlencemize bakarız!'
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Sosyal medya fenomenlerinin partisine polis baskını! 'Yasak önemli değil, biz eğlencemize bakarız!'

Sosyal medya fenomenlerinin partisine polis baskını! 'Yasak önemli değil, biz eğlencemize bakarız!'

Magazin

Sosyal medya fenomenlerinin partisine polis baskını! 'Yasak önemli değil, biz eğlencemize bakarız!'

İstanbul Maltepe’de sabaha karşı polisin bastığı villada parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı. Bazı davetliler “Yasak önemli değil, biz eğlencemize bakarız” sözleri şaşkına çevirdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Korona vakaları arttıkça önlemler daha da sıkılaşıyor. Ancak bu durum bazı kişilerin pek de umurunda değil. İstanbul'un her köşesinde yapılan gizli partilerden biri de önceki gece Maltepe'deki bir villada gerçekleşti. Sabaha karşı aşırı gürültü devam edince komşular rahatsız olup polisi aradı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

"BİZİM İÇİN YASAK DEĞİL EĞLENCE ÖNEMLİ"

Takvim'den Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yaklaşık 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Polis ekipleri kiralık villayı boşaltırken bazı sosyal medya fenomenleri, yüzlerine maske taktı. Gazetecilerin yeni yasak kararlarını hatırlattığı katılımcılardan bazılarının, "Bizim için yasak değil, eğlence önemli" sözleri şaşırttı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Özbey'den Elif Özüm paylaşımı