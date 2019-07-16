Sosyal medya gençlerde depresyona yol açıyor

Montreal’da bulunan Sainte-Justine Hastanesi’ndeki uzmanların 2012’den itibaren 4 yıldan fazla süreyle 31 okulda 7.-10. sınıf öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırma, sosyal medya kullanımının bilgisayar başında geçirilen en zararlı aktivite olduğunu ortaya koydu.

KIYASLAMA YAPIYORLAR

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki paylaşımların gençleri kıyaslama yapmaya ittiği ve onların kendilerini kötü hissetmelerine yol açtığı ifade edildi.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Prof. Patricia Conrod, sosyal medyada geçirilen zamanın bilgisayar önünde geçirilen diğer aktivitelerden daha zararlı olduğunu ve depresyona yol açma olasılığını artırdığını söyledi.

VİDEO OYUNLARI DEPRESYONA YOL AÇMIYOR

Araştırmada, gençlerin oyun oynarken başkalarıyla da iletişime geçmelerine imkan veren video oyunlarının, bu yönüyle depresyona yol açmadığı da vurgulandı.

Araştırmacılardan Elroy Boers, video oyunlarının gençler üzerindeki mutluluk veren etkisini "güzel bir boş zaman aktivitesi" olarak niteleyerek sonucun "şaşırtıcı" olduğunu belirtti.

AA