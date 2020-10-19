Magazin Sosyal medya Hande Yener'i affetmedi

Sosyal medya Hande Yener'i affetmedi

Magazin

Sosyal medya Hande Yener'i affetmedi

Ünlü sanatçı Hande Yener'in İtalya üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hande Yener yeni albümü 'Carpe Diem’ için İtalya- Milano’da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı. Stiline İtalyan moda danışmanı Gabriele Papi karar vermişti. Ancak pop yıldızının önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Şşşt... Sakin ol
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Kıvanç Tatlıtuğ dönüyor ama sakin olun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Sabancı Ailesi dizi oluyor
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kırmızı Oda'da Alya'nın asıl hikayesi şimdi başlıyor – Dizi Postası 12-19 Ekim