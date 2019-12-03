Sosyal medya kovulma sebebi

İş yeri bilgisayarından mesai saatleri içerisinde sosyal medya ve online bahis oyunları sitesine girmekle işverenin güvenini sarstığı iddia edilen genç, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Mahkeme; davacının iş sözleşmesinin geçerli neden ile feshedildiğine, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yargıtay, işçinin, iş yerine ait bilgisayarını şahsi işlerinde kullanmasının ’işverenin güvenini kötüye kullandığı’ anlamına geleceğine hükmetti.